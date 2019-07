Doppeltes Glück bei Doug Reinhardt (33)! Der ehemalige The Hills-Star gab im Februar bekannt, dass er und seine Verlobte Mia Irons zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Damals verriet der einstige Baseballspieler auch direkt, dass er und Mia sich gleich auf zwei Babys freuen dürfen. Jetzt sind seine Zwillinge endlich zur Welt gekommen – sie mussten die ersten Wochen allerdings auf der Intensivstation verbringen!

Das verriet der stolze Papa nun in einem Instagram-Post. Demnach wurden seine Söhnchen Maverick und Beau bereits vor zwei Wochen geboren. Doug teilte die freudige Nachricht allerdings erst mit seinen Fans, nachdem die beiden Kleinen die Intensivstation verlassen und er und Mia sie nach Hause gebracht hatten. "Danke an all unsere Freunde und Familie, die uns in den vergangenen zwei Monaten so sehr unterstützt haben. Wir sind mit zwei wunderschönen, gesunden Jungs gesegnet", schrieb der 34-Jährige zu einigen niedlichen Schnappschüssen von seinen Zwillingen.

Warum Maverick und Beau so lange im Krankenhaus bleiben mussten, ist nicht bekannt. Allerdings war schon die Schwangerschaft nicht leicht gewesen: Mia verbrachte einen ganzen Monat vor dem Geburtstermin in der Klinik. Auf Instagram dankte sie ihrem Liebsten für seine Unterstützung in dieser schweren Zeit: "Danke Doug, dass du die Achse bist, um die sich meine Welt dreht und im Krankenhaus 36 Nächte lang hingebungsvoll an meiner Seite warst."

Instagram / mia.keana Doug Reinhardt und Mia Irons auf einer Hochzeit in Cabo San Lucas

Instagram / dougreinhardt Maverick und Beau, Doug Reinhardts Söhne

Instagram / dougreinhardt Doug Reinhardt mit seinem Sohn

