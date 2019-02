Vor rund zwölf Jahren starb der deutsch-österreichische Schauspieler Klausjürgen Wussow (✝78), bekannt aus der Serie Schwarzwaldklinik, nach einem Kreislaufkollaps mit 78 Jahren. Für seinen Sohn Ben war es bereits der zweite Tod in kurzer Zeit, den er verschmerzen musste. Nur ein Jahr zuvor verstarb seine Mutter Yvonne mit nur 50 Jahren an Brustkrebs. Der mittlerweile 25-jährige Ben scheint nach all den Jahren nun ein besonderes Glück zu erleben: Er wird heiraten.

Nur selten postet Ben auf Instagram aus seinem Privatleben. Vor wenigen Tagen jedoch machte er eine private Ankündigung. Mit einem Foto, das einen funkelnden Ring am Finger seiner Partnerin Ale Herrera Quesada zeigt, machte er seine Verlobung öffentlich. Zu dem Foto schrieb er: "Dankbar für die Arbeit, die Gott in den vergangenen Jahren an uns geleistet hat – er war so gut zu uns. Dankbar für den wundervollen Segen, den Gott mir mit Ale geschenkt hat und auch für die Zukunft, auf die wir zusteuern." Unter seinen Kommentar setzte Ben die beiden Hashtags "#SheSaidYes", also "Sie sagte Ja" und "#ThankYouJesus", "Danke Jesus".

Im Oktober 2018 postete Ben zum ersten Mal eine Reihe von Fotos, die ihn gemeinsam mit Freundin Ale zeigen. Auch damals war Ben in seinem Kommentar bereits "dankbar" für "das klügste, liebste und lustigste Mädchen", das er kenne.

Andreas Karsten / WENN Klausjürgen Wussow

Instagram / ben.wussow Verlobungsring von Ale Herrera Quesada

Instagram / ben.wussow Ben Wussow und seine Verlobte Ale

