"Ich liebe dich": Nico Legat dankt seiner Freundin Laura

Nico Legat (27) strahlt vor Liebesglück! Der Reality-TV-Star hat Anfang des Monats seine Beziehung zu Freundin Laura öffentlich gemacht und zeigt sich seither überglücklich. Auf Instagram teilte Nico ein verliebtes Foto der beiden und richtete liebevolle Worte an seine Partnerin: "Danke für alles, mein Schatz. Ich liebe dich." Die Fans sind von so viel Romantik begeistert und überhäufen das Paar in den Kommentaren mit Glückwünschen und Herzen.

Zuvor hatte auch Nicos Angebetete für Begeisterung bei den Fans gesorgt. Auf Instagram teilte sie vor wenigen Tagen einen süßen Schnappschuss, der sie und Nico eng umschlungen und mit einem Lächeln bis über beide Ohren zeigte. Zudem ließ sie es sich nicht nehmen, ihre Gefühle für den ehemaligen Temptation Island-Kandidaten öffentlich zu machen. "Weil ich dich genauso liebe, wie du bist. Damals und heute", schwärmte sie.

Ende Juni hatte Nico erstmals angedeutet, dass er nach der Trennung von Nina Kristin (43) nicht mehr alleine durchs Leben geht. Damals befand er sich noch in einer mehrwöchigen Therapie und sprach auf Instagram von einem ganz besonderen Besuch. "Ich hatte einen unfassbar schönen Tag. Eltern waren da. Freundin war da", erzählte er sichtlich glücklich. Wenige Wochen später plauderte er zudem aus, dass die beiden sogar schon zusammenwohnen: "Ich bin jetzt mit meiner Freundin in unserer Wohnung".

Instagram / nico.legat Laura und Nico Legat, 2025

Instagram / lauraaschiffer Laura Schiffer macht Nico Legat eine süße Liebeserklärung

Instagram / nico.legat Nico, Thorsten und Alexandra Legat und Nicos Freundin Laura