Herzzerreißende Tragödie um Ben Wussow. Der Sohn von "Die Schwarzwaldklinik"-Star Klausjürgen Wussow (✝78) sorgte zuletzt vor etwa zwei Jahren für Schlagzeilen. Damals gab der studierte Theologe bekannt, dass er sich mit seiner Partnerin Ale verlobt hat. Nun erwarteten die beiden ihr erstes Kind. Doch die Freude über ihr Babyglück währte nicht lange: Bens Sohn ist nur wenige Stunden nach der Geburt verstorben.

Diese schreckliche Nachricht teilte der 28-Jährige nun über Instagram mit. Zu einem Bild, auf dem er und seine Frau Babyschühchen in der Hand halten, schrieb Ben: "Am Montagmittag brachte Ale als die tapfere Kriegerin, die sie ist, unseren Sohn per Kaiserschnitt zur Welt. Sammy hatte bei der Geburt (und davor) mehrere ernsthafte gesundheitliche Probleme (verursacht durch Trisomie 18). [...] Nach ungefähr sechs Stunden in dieser Welt hat er uns gegen 9 Uhr nachts verlassen. Wir wissen, dass er jetzt bei Jesus ist und keine Schmerzen oder Probleme mehr hat." Die Ärzte hatten Ben und Ale aufgrund von Sammys gesundheitlichen Problemen im Vorfeld zu einer Abtreibung geraten. Doch das kam für die beiden nicht infrage.

Das junge Paar findet jetzt vor allem Trost in seinem Glauben. "Wir danken Jesus für die Zeit, die wir mit unserem Sohn und er mit uns verbringen konnten. [...] Wir vermissen unseren Sohn sehr und sind gebrochenen Herzens, gleichzeitig durften wir in dieser Zeit den Frieden Gottes erleben, der allen Verstand übersteigt. Wir sind dankbar für jeden Herzschlag, jede Bewegung, jeden Atemzug und jeden Blick, den wir erleben durften", heißt es in Bens Post weiter.

Instagram / ben.wussow Ben Wussow und seine Verlobte Ale

Instagram / ben.wussow Ben Wussow im Mai 2021

Instagram / ben.wussow Ben Wussow und seine Frau Ale

