Nach Absage: "World War Z 2" soll nun doch noch kommen

Die Untoten kehren zurück! Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Ungewissheit gibt es endlich Hoffnung für eine Fortsetzung des erfolgreichsten Zombiefilms aller Zeiten: "World War Z 2" befindet sich offiziell in Planung. Das bestätigte David Ellison, CEO der Paramount Skydance Corporation, kürzlich auf einer Presseveranstaltung, die von Filmstarts mitverfolgt wurde. Der erste Film, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Max Brooks und inszeniert von Marc Forster, spielte 2013 weltweit etwa 462 Millionen Euro ein und wurde damit ein finanzieller Rekordhalter im Zombie-Genre. Fans dürfen nun gespannt sein, ob diese düstere Welt, in der Brad Pitt Jagd auf rasende Horden von Untoten macht, ein Comeback feiern wird.

Die Geschichte hinter der Fortsetzung ist lang und voller Hürden. Kaum war der erste Teil fertiggestellt, kündigte das Team an, "World War Z" als Trilogie zu planen. Doch kreative Differenzen warfen die Pläne über Jahre zurück. Regisseur Marc Forster kehrte dem Projekt den Rücken, und auch sein potenzieller Nachfolger Juan Antonio Bayona verabschiedete sich, um stattdessen an "Jurassic World: Das gefallene Königreich" zu arbeiten. Zuletzt sollte David Fincher (63), ein langjähriger Weggefährte von Hauptdarsteller Brad Pitt (61), Regie führen. Doch 2019 erklärte man das Projekt endgültig für gescheitert – zumindest bis jetzt, da das Studio mit neuem Elan an die Umsetzung gehen will.

Für Brad Pitt war "World War Z" lange der größte Erfolg seiner Karriere, bevor ihn der Film "F1" kürzlich in den Hintergrund rückte. Doch abseits der Zahlen verband den Hollywood-Star eine besondere Zusammenarbeit mit Regisseuren wie David Fincher, mit dem er schon bei "Fight Club" und "Sieben" bewiesen hat, wie gut sie harmonieren. Ob einer der Regisseure zurückkehrt oder eine neue Handschrift das Franchise prägen wird, ist noch offen. Eines ist jedoch klar: Die Spannung unter den Zombie-Fans steigt rasant – und die alles entscheidende Frage bleibt, ob sie erneut einen Blockbuster-Hit auf die Leinwand zaubern können.

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "World War Z" in Sydney, Juni 2013

Getty Images Der Cast von "World War Z", 2013

Getty Images Marc Foster bei der Premiere von "World War Z" in Paris, 2013