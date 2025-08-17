MonatanaBlack verrät: Wünscht der Streamer sich Kinder?

MontanaBlack (37), einer der bekanntesten deutschen Twitch-Stars, sorgt derzeit mit Aussagen über eine mögliche Vaterschaft für Aufsehen. Der gebürtige Buxtehuder, mit bürgerlichem Namen Marcel Eris, sprach in einem Livestream über seine Zukunftspläne mit Freundin Lea. Während eines gemeinsamen Abends im Bett habe Lea über anhaltende Übelkeit geklagt, woraufhin Monte scherzte: "Wir liegen jetzt nicht mehr zu zweit im Bett, sondern zu dritt." Der Gedanke, eines Tages Vater zu werden, schien ihn dabei überraschend emotional zu berühren: "Voll das schöne Gefühl gerade."

In einem Interview mit der Bild erklärte der Social-Media-Star, dass sich seine Einstellung zur Vaterschaft im Laufe der Zeit verändert habe. "Mit der Zeit wächst man, und Entscheidungen können sich dementsprechend ändern", sagte er und ergänzte: "Vor allem, wenn man die richtige Frau an der Seite hat." Dennoch plane das Paar zunächst, das kinderlose Leben zu genießen, und wolle erst einmal zusammenziehen. Ganz entspannt fügte Monte im Livestream hinzu, er habe es nicht eilig: "Ich hätte in den letzten Jahren gar keine Zeit gehabt, beziehungsweise hätte ich mir die Zeit dann extra nehmen müssen, um für ein Kind da zu sein."

Ein besonders kurioser Aspekt der Unterhaltung war die Namensdiskussion. Der 37-Jährige verriet, dass er einen Sohn gerne Günther nennen würde: "Ich finde, Günther ist ein rundum geiler Name." Seine Freundin scheint davon weniger begeistert zu sein – gemeinsam habe sich das Paar bereits auf Alternativen wie Liam und Leo geeinigt. Mit Humor fügte Monte jedoch hinzu, dass ihm bei der Kindererziehung weit mehr als nur der Name wichtig sei: "Mein Kind soll geborgen aufwachsen, gute Bildung erhalten und immer höflich und respektvoll sein – gute Kinderstube einfach!"

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress MontanaBlack auf der FIBO 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025