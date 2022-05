Klausjürgen Wussow (✝78) wird post mortem noch einmal Opa. Im vergangenen Jahr musste der Sohn des Schauspielers einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Im Juli 2021 war Benjamin zum ersten Mal Vater eines kleinen Sohns geworden. Doch nur sechs Stunden nach der Geburt verstarb der Säugling wegen eines Gendefekts. Doch nun dürfte die Freude im Hause Wussow groß sein: Denn Benjamin und seine Frau Ale werden erneut Eltern.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 33-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie schüchtern in die Kamera lächelt. Auf dem Foto fällt auch Ales runder Bauch sofort ins Auge, auf den die brünette Beauty liebevoll eine Hand legt. "Heute feiern wir nicht nur ein weiteres Lebensjahr, sondern in Spanien wird heute auch der Muttertag zelebriert", schrieb die werdende Mama in ihrem Post. Für Ale gebe es somit keinen besseren Moment, um ihre zweite Schwangerschaft zu verkünden. "Es wird ein Mädchen, das unser Leben schon jetzt mit unendlich viel Freude erfüllt", schrieb sie überglücklich. Auch ein erstes Ultraschallfoto ihres Babys teilte sie mit den Fans.

Benjamin selbst meldete sich bisher noch nicht selbst zu den freudigen Baby-News. Auf seinem Account postete der 29-Jährige allerdings ein gemeinsames Foto der Eheleute, unter dem er nur so von seiner Frau schwärmte. "Du bist erstaunlich. Ich bin so stolz auf dich und so dankbar für das, was Gott durch dich getan hat", kommentierte er die Aufnahme.

Ale Wussow im Mai 2022

Ultraschallbild von Klausjürgen Wussows Enkelkind

Klausjürgen Wussow, 1999

