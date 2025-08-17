Walentina Doronina schießt gegen Christin vor dem Boxkampf

Am 4. Oktober erwartet die Fans ein besonderes Highlight in Oberhausen: Beim Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" steigen Christin Okpara (29) und Walentina Doronina (25) in den Ring. Doch bereits Wochen vor dem Boxkampf brodelt es heftig zwischen den beiden Reality-TV-Stars. In einem Promiflash-Interview lässt Walentina ihrer Konkurrentin kaum eine Chance und stichelt: "Das, was ich bislang von ihr gesehen habe, ist leider nicht so gut." Mit deutlicher Überlegenheit richtet sie eine klare Ansage an Christin: "Ich werde dich auseinandernehmen, Girl."

Die 25-Jährige zeigt sich äußerst selbstbewusst und überzeugt von ihrer Trainingsstrategie. "Ich habe mein Ziel vor Augen und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen", erklärt sie. Dass ihre Rivalin offenbar nicht dieselbe Disziplin an den Tag legt, nimmt sie zum Anlass für weitere Spitzen: "Kann sie gerne weiter so machen, das wird ihr auch nicht zum Sieg verhelfen." Wie genau sie sich vorbereitet, möchte die Kampfsportlerin allerdings nicht preisgeben. Sie befürchtet nämlich, dass Christin ihre Taktiken übernehmen könnte.

Dabei lässt Walentina nichts anbrennen, wenn es um ihre Form und Fitness geht. Sie setzt alles daran, sich optimal auf den großen Kampf vorzubereiten. Tägliches Training mit höchsten Ansprüchen und eiserne Disziplin zeichnen ihre Vorbereitungen aus. Im Gegensatz zu ihrem harten Work-out scheint ihre Rivalin einen anderen Ansatz zu verfolgen, was Walentinas kritische Worte erklärt. "Ich trainiere wie eine Maschine", versicherte die Blondine in einem früheren Gespräch mit Promiflash.

