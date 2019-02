Auf den roten Teppichen dieser Welt gibt es nicht immer nur vollendete Glamour-Looks zu sehen – auch nicht bei den Brit Awards! Am Mittwoch wurden wieder die begehrten Musik-Trophäen in London verliehen. Neben internationalen Stars wie Pink (39) und Hugh Jackman (50) gab sich jede Menge Brit-Prominenz die Ehre. Dabei gelang allerdings nicht jeder Auftritt: Vom Nachthemd-Verschnitt über legere Jeans bis hin zu bizarren Saum-Kreationen wurden einige Kuriositäten zur Schau getragen!

Genau wie Madison Beer (19) wollte Montana Brown mit sexy Einblicken glänzen, doch im Gegensatz zu der US-Sängerin wirkte das Love Island-Starlet glanzlos. Montana war ebenfalls in ein Kleid geschlüpft, in dem transparenter Stoff über einen Body fällt. Dabei schmiegte sich bei der Reality-Darstellerin allerdings nur dünner Tüll um ihre Figur – zusammengehalten von einem steifen Reißverschluss, der sich über ihrem Hintern einrollte.

Dua Lipa (23) betrat den Red Carpet in einem nicht ganz optimal geschnittenen Dress: Unter dem schwarzen Spitzenteil wirkt der pinke Ballon-Rock zu niedrig angesetzt. Immerhin durfte sich die Sängerin über einen Preis für ihre Single "One Kiss" freuen. Auch die Bloggerin Camille Charriere konnte nur obenrum mit ihrem Look überzeugen, der Rest ihres Kleides hatte Ähnlichkeit mit einem fusseligen Marshmellow. Einen fedrigen Kleidersaum präsentierte auch Preisträgerin Jorja Smith (21) – eine Art grünen Gardinensaum führte währenddessen die Moderatorin Laura Whitmore spazieren.

Wesentlich lässiger hielt es die Schauspielerin Natalie Dormer (37), doch graue Jeans dürften für eine Award-Gala nicht die beste Wahl sein. Ähnlich unpassend gekleidet kam das Duo First Aid Kit daher: Die schwedischen Indie-Sängerinnen schienen Nachthemden zu tragen! Singer-Songwriterin Freya Ridings wirkte in ihrem Gewand ebenfalls etwas verloren – das Batik-Kleid war offenbar zu weit geschnitten für die Britin.

Während die meisten Männer auf schwarze und bunte Anzüge setzten, sorgten einige Herren auch für seltsame Hingucker. Die Band Years & Years ist bekannt für ihre dramatischen Carpet-Auftritte – allerdings wirkte der Umhang des Sängers Olly Alexander wie eine pompöse Kuscheldecke auf seinen Schultern. UK-Comedian Leigh Francis besuchte die Veranstaltung in einer Pyjama-Rangerhut-Kombi mit Lederschuhen im Sandalenlook. Außer Konkurrenz läuft der wohl spektakulärste Style des Abends: Der exzentrische Künstler Daniel Lismore, der mit Stoffen arbeitet und bereits in der renommierten Londoner Tate Gallery ausgestellt hat, inszenierte sich als lebende Textil-Skulptur.

Getty Images Montana Brown bei den Brit Awards 2019 in London

Getty Images Dua Lipa bei den Brit Awards 2019

Getty Images Jorja Smith bei den Brit Awards 2019

Getty Images Natalie Dormer im Februar 2019 bei den Brit Awards

Getty Images Daniel Lismore, britischer Künstler

Getty Images Years & Years bei den Brit Awards 2019: Emre Turkmen, Mikey Goldsworthy und Olly Alexander

Getty Images Camille Charriere bei den Brit Awards 2019

Getty Images Laura Whitmore bei den Brit Awards 2019

Getty Images Klara und Johanna Soderberg von First Aid Kit bei den Brit Awards 2019

Getty Images Freya Ridings bei den Brit Awards 2019 in London

Getty Images Leigh Francis bei den Brit Awards 2019



