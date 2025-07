Das macht YouTube-Legende Coldmirror heute

Kathrin Fricke, besser bekannt als Coldmirror (40), begeistert seit Oktober 2024 mit ihrem neuen Podcast "Telekaddi", in dem sie Kinderserien und -filme der 90er- und 2000er-Jahre aufs Korn nimmt. Die YouTuberin, die ursprünglich durch ihre Harry-Potter-Parodien bekannt wurde, widmet sich hier laut der Nachrichtenseite taz speziellen Momenten und Hintergründen beliebter Formate wie "SpongeBob", Kevin – Allein zu Haus oder den "Teletubbies". Ein Highlight ihrer Debütfolge: die Analyse einer skandalösen und weltweit verbotenen Episode der "Teletubbies".

Mit "Telekaddi" knüpft Coldmirror an ihre bekannte, detailverliebte Arbeitsweise an. Bereits mit ihrem "5 Minuten Harry Podcast", in dem sie akribisch den ersten Harry-Potter-Film analysierte, hatte sie bewiesen, wie sehr es sie reizt, auch die kleinsten Details offenzulegen. Diesmal lenkt sie ihren Blick auf subtile Besonderheiten, die vielen Zuschauern als Kinder womöglich entgangen sind. Die Produktion wird durch funk, das Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF, unterstützt.

Kathrin, die sich schon früh einen Namen durch ihren humorvollen, oft absurden Stil gemacht hat, kann auf eine treue Fangemeinde setzen, die sie bis heute feiert. Seit 2016 arbeitet sie mit funk zusammen und verzichtet bis heute darauf, ihre Inhalte zu monetarisieren. Besonders ihre humorvollen "Kack Produktbeschreibungen" fanden viel Anklang in der Online-Community. Die Resonanz ihrer Zuhörer auf Plattformen wie Spotify, wo ihr Podcast aktuell mit der Höchstnote von 5,0 bewertet wird, zeigt: Coldmirror ist nicht nur eine Kultfigur ihrer Generation, sondern trifft auch heute noch genau den Nerv ihrer Fans.

Instagram / kaltspiegel YouTuberin Kathrin Fricke, besser bekannt als "Coldmirror"

