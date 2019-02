Funkeln, was das Zeug hält – bei den Brit Awards setzten die Stars ganz klar auf Glamour! Am Mittwoch traf sich die britische Musikszene zur Preisverleihung in London. Internationale Stars wie die mehrfach ausgezeichneten Künstler Ariana Grande (25) und Drake (32) blieben der Gala fern. Für Staunen sorgten dann eben andere Promis: Statt der Pastell-Looks des Vorjahrs gab es jetzt eine Menge Glitzer, Gold und bunte Anzüge!

Die meisten nicht-britischen Sänger, die sich über einen Award freuen durften, schickten Grußbotschaften aus der Ferne. Pink (39) hingegen erschien persönlich, um sich ihren Ehrenpreis für außergewöhnliche Verdienste um die Musik abzuholen – und das in einem knallgelben Kleid mit rockiger Lederjacke. Etwas gedeckter, aber nicht weniger auffällig kamen da die ebenfalls preisgekrönten Little Mix-Girls in schimmernder, bestickter Abendgarderobe daher. Jesy Nelson (27), Perrie Edwards (25), Jade Thirlwall (26) und Leigh-Anne Pinnock zeigten auf dem roten Teppich viel Bein. Für Anne Marie gab es zwar trotz vierfacher Nominierung keine Trophäe – doch immerhin war ihr bauschiges Red-Carpet-Outfit ein echter Hingucker.

Andere Stars setzten bei ihrer Ankunft auf Glitzer und Metallic-Styles. Madison Beer (19) gewährte heiße Einblicke mit einem funkelnden, halbtransparenten Kleid. Im Goldrausch war Grammy-Preisträgerin H.E.R.: Die R'n'B-Musikerin kombinierte lässig verschiedene Metalltöne. Schauspielerin Clara Paget (30) entschied sich mit ihrem paillettenbesetzten Kleid in Silber ebenfalls für einen Metallic-Look. Auch die schwangere Abbey Clancy (33) setzte ihr Babybäuchlein auffällig schimmernd in Szene.

Bei den Männern ging es teilweise klassisch zu – Hugh Jackman (50) und Liam Payne (25) erschienen im schwarzen Anzug –, teilweise wurde es richtig bunt. Sänger Khalid (21), Doppel-Preisträger Calvin Harris (35), Shawn Mendes (20) und Sam Smith (26), der später mit Topmodel Winnie Harlow (24) die Bühne rockte, brachten helle und dunkle Farbtupfer auf den Teppich. Besonders gut gelaunt begrüßte Reibeisenstimme Rag 'n' Bone Man die Fotografen und posierte happy in einem Hemd mit Shrimp-Aufdruck.

Getty Images Pink bei den Brit Awards 2019 in London

Anzeige

Getty Images Anne Marie bei den Brit Awards 2019 in London

Anzeige

Getty Images Madison Beer bei den Brit Awards im Februar 2019

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images (2) Shawn Mendes und Sam Smith bei den Brit Awards 2019

Getty Images Abbey Clancy bei den Brit Awards 2019

Getty Images H.E.R. bei den Brit Awards 2019 in London

Getty Images Schauspielerin Clara Paget bei den Brit Awards 2019

Getty Images Winnie Harlow bei den Brit Awards 2019 in London

Tolga Akmen/AFP/Getty Images (2) Hugh Jackman und Liam Payne bei den Brit Awards 2019 in London

Tolga Akmen/AFP/Getty Images, Jeff Spicer/Getty Images Khalid und Calvin Harris bei den Brit Awards 2019

Getty Images Rag'n'Bone Man bei den Brit Awards 2019 in London



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de