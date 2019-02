Er hat das Musikfernsehen nachhaltig geprägt! 1974 gründete Journalist Peter Rüchel (✝81) die Musikshow "Rockpalast". Bis 1986 wurden in der WDR-Sendung Auftritte bekannter Rockbands live und in voller Länge gezeigt. Besonders beliebt war die "Rockpalast Nacht" – eine sechsstündige, europaweite Live-Ausstrahlung von Gigs. Nach einer Pause wird das Format seit 1995 wieder produziert. Am Mittwochmorgen verstarb der Kopf der legendären Sendung nach schwerer Krankheit in einem Krankenhaus in Leverkusen – Peter wurde 81 Jahre alt.

Das gab der WDR in einer Pressemitteilung bekannt. Der Intendant des Senders Tom Buhrow (60) würdigte seinen ehemaligen Kollegen für sein Engagement: "Der Tod von Peter Rüchel erfüllt uns mit Trauer. Mit dem Rockpalast haben er und Regisseur Christian Wagner vor mehr als 40 Jahren etwas Neues, Aufregendes und Einzigartiges geschaffen."

Seine Rundfunkkarriere hatte Peter 1968 beim Sender Freies Berlin gestartet. Er wechselte anschließend zum ZDF und war seit 1974 für den Westdeutschen Rundfunk tätig. 2003 verkündete er auf dem Rock am Ring-Festival das Ende seiner Arbeit beim "Rockpalast".

ActionPress Peter Rüchel, Journalist

ActionPress Peter Rüchel, 2004 in Köln

ActionPress Peter Rüchel, WDR-Moderator



