Alles aus zwischen Liza Weil (41) und Charlie Weber (40)! Im Sommer 2017 ließen sie die Herzen der How to Get Away with Murder-Fans höher schlagen: Da wurden die beiden Seriendarsteller erstmals beim Turteln erwischt – und machten anschließend ihre Beziehung offiziell. Die ganz große Lovestory war für die beiden aber offenbar nicht vorgesehen: Charlie gab nun in einem Interview bekannt, dass er und die schöne Blondine getrennte Wege gehen!

Gegenüber People erklärte der Schauspieler nun, dass die Liebe der beiden zwar auf Eis liege, aber keinesfalls böses Blut fließe: "Liza und ich führen eine wunderbare Beziehung, die in Liebe und Respekt wurzelt. Die Beziehung hat ihren Weg aber zurück in eine enge Freundschaft gefunden, die wir immer hatten." Laut Charlie würden sie sich weiterhin gegenseitig unterstützen und es auch nach wie vor lieben, miteinander zu arbeiten.

Die Liebe der beiden hielt rund zweieinhalb Jahre. Bevor sie das erste Mal Händchen haltend in Los Angeles abgelichtet wurden, hatten sie bereits ein Jahr lang im Geheimen gedatet, wie damals ein Insider offenbarte.

Splash News Charlie Weber, Schauspieler

Getty Images Liza Weil, Schauspielerin

Catrina Maxwell/Getty Images for SCAD Charlie Weber und Liza Weil beim aTVfest 2016

