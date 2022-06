Süße News aus dem How to Get Away with Murder-Kosmos! Die beiden Hauptdarsteller Liza Weil (45) und Charlie Weber (43) hatten 2017 für große Überraschung gesorgt, als bekannt wurde, dass sie abseits der Kamera nur Augen füreinander haben. Zwei Jahre später ging ihre Beziehung aber auseinander – und die Fans mussten die Trennung des Serientraumpaares akzeptieren. Jetzt scheint es aber ganz so, als gebe es ein Comeback: Liza und Charlie sind offenbar wieder fest zusammen.

Das lässt zumindest ein Instagram-Post des Frank-Delfino-Darstellers vermuten. Darauf halten er und die 45-Jährige Händchen und gehen entspannt nebeneinander her. "Alles Gute, Baby", schrieb er anlässlich Lizas Geburtstag – der niedliche Kosename sorgt dafür, dass die Fans aufhorchen. "Was? Ich liebe es" oder "Oh, mein Gott: Sie sind im echten Leben zusammen", lauten nur zwei von vielen Kommentaren der begeisterten Follower unter dem Beitrag.

Ob die zwei wirklich mehr als nur gute Freunde sind? Bei ihrer Trennung 2019 hatte Charlie gegenüber People betont, dass sie zwar kein Paar mehr seien, aber dennoch freundschaftlich tief verbunden bleiben: "Liza und ich führen eine wunderbare Beziehung, die in Liebe und Respekt wurzelt. Die Beziehung hat ihren Weg aber zurück in eine enge Freundschaft gefunden, die wir immer hatten."

Getty Images Die "How to Get Away with Murder"-Stars

Getty Images Charlie Weber und Liza Weil beim aTVfest 2016

Getty Images Schauspieler Charlie Weber

