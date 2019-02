Jorgo Alatsas macht ausgerechnet bei DSDS Nägel mit Köpfen! Der einstige Kuppelshow-Kandidat versuchte noch im vergangenen Jahr das Herz der Bachelorette Nadine Klein (33) für sich zu gewinnen – allerdings vergebens. Doch der 30-Jährige ließ sich von dieser Liebes-Pleite nicht unterkriegen, im Gegenteil, nur wenige Monate nach dem Sendungsfinale verliebte er sich in seine jetzige Partnerin Bana und teilte sein Glück im vergangenen September im Netz. Jetzt suchte sich der Sänger ein ganz besonderes Setting aus, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen!

RTL spoilerte die romantische Szene bereits in der Vorschau auf sie Folge, die am kommenden Samstag ausgestrahlt wird: Die Bald-Braut ahnte kurz vor dem Kniefall noch nichts von ihrem Glück: Sie drückte ihrem Jorgo aufgeregt die Daumen im Casting-Raum, als er sich vor der DSDS-Jury um Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (26) und Co. als Gesangs-Kandidat beweisen wollte. Während der Mannheimer den Liebeslied-Klassiker "Hero" von Enrique Iglesias (43) zum Besten gab, ging er vor seiner Partnerin plötzlich auf die Knie. Bei derart viel Romantik konnte die 29-Jährige nur noch ein von Freudentränen ersticktes "Ja" herausbringen.

Das rührte natürlich auch die Juroren – aber ob das Bewerter-Quartett auch von seiner Stimme begeistert war? Zumindest ist es nicht Jorgos erster musikalischer Auftritt im TV: Als er die Rosenkavalierin Nadine 2018 kennengelernt hatte, trällerte er ein spontan improvisiertes Lied für sie. Mit Erfolg, denn damals bekam er für diesen Auftritt direkt die erste Schnittblume der Staffel.

Instagram / jorgoalatsas Jorgo Alatsas und seine Freundin Bana

Instagram / jorgoalatsas Jorgo Alatsas, Ex-Bachelorette-Kandidat

MG RTL D Jorgo Alatsas und Nadine Klein in der fünften Nacht der Rosen

