Marvel-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Das Streamingportal Netflix hatte über die letzten Jahre Comic-Begeisterte regelmäßig mit Serienadaptionen des Zeichentrickverlags gefüttert. Doch jetzt scheint der Online-Anbieter einen anderen Plan zu verfolgen – und droht Marvel-Anhänger zu vergraulen. Denn Schritt für Schritt verbannt der Dienst beliebte Serien aus dem Programm. Schon 2018 mussten Binge-Watcher einige Verluste verkraften und jetzt kommen noch zwei weitere dazu!

Seit Herbst 2018 setzt Netflix den Rotstift an: Am 13. Oktober wurde "Iron Fist" gestrichen, sechs Tage später folgte mit "Luke Cage" eine weitere Adaption aus dem Comic-Universum, die nicht weiter produziert wird. Am 29. November mussten sich "Daredevil"-Fans vom blinden Rächer verabschieden – Schauspielerin Amy Ruthberg erklärte in einem Interview mit dem Onlineportal Inverse, dass selbst Marvel-Verantwortliche von der Entscheidung überrascht gewesen seien. Nachdem die Crossover-Serie "Marvel's The Defenders" abgesetzt wurde, folgt auch nun die letzte "Defenders"-Heldin "Jessica Jones" so wie "The Punisher" – die Formate wurden am 18. Februar gecancelt.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes kommen für die Absetzungen verschiedene Gründe infrage. Viele hängen mehr oder weniger direkt mit dem Streamingportal "Disney+" zusammen, das im Herbst 2019 online gehen soll. Disney besitzt die Marvel-Studios – also könnte der Konzern die Lizenzen für die Produktionen von Netflix abziehen. Andererseits könnte es auch eine strategische Entscheidung sein, um nicht mit den Marvel-Formaten von Disney zu konkurrieren.

David Giesbrecht/Netflix Krysten Ritter in der Marvel-Serie "Jessica Jones"

Netflix Die Marvel-Serie "Daredevil"

Linda Kallerus/Netflix Finn Jones in der Marvel-Serie "Iron Fist"

