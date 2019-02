Acht Filme wurden von der Oscar-Akademie auf die Shortlist gesetzt: "Green Book", "Roma", "A Star Is Born", "The Favourite", "Bohemian Rhapsody" "BlacKkKlansman", "Black Panther" und "Vice" hatten die Chance auf einen Goldmann in der Königs-Kategorie. Aber welcher Streifen unter den Nominierten war der beste Film der vergangenen zwölf Monate? Julia Roberts (51) verkündete am Ende der Verleihung den glücklichen Gewinner: And the Oscar goes to..."Green Book" mit Viggo Mortensen (60) und Mahershala Ali (45)!

In dem Film von Peter Farrelly geht es um den Jazz-Pianisten Don Shirley und seinen Fahrer Tony Lip, die in den 1960er-Jahren auf einer Konzert-Tournee von New York City bis in die Südstaaten unterwegs sind. Der Streifen beruht auf einer wahren Begebenheit. Für seine Darstellung in der Verfilmung wurde Mahershala außerdem noch mit einem Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet.

Ansonsten war es eine glorreiche Nacht für den mexikanischen Filmregisseur Alfonso Cuarón (57): Sein Meisterwerk "Roma" wurde zum Abräumer der diesjährigen Oscar-Verleihung. Unter anderem wurde das Schwarz-Weiß-Werk als bester fremdsprachiger Film und für die beste Kameraarbeit ausgezeichnet.

Everett Collection / ActionPress Poster vom Film "Roma"

Splash News Bradley Cooper als Jackson und Lady Gaga als Ally in "A Star Is Born"

SIPA PRESS / ActionPress Adam Driver und John David Washington in dem Film "BlacKkKlansman"

Everett Collection / ActionPress Filmplakat zu "Vice"

Splash News Emma Stone in "The Favourite"

Marvel Studios Chadwick Boseman in "Black Panther"

Everett Collection Poster von "Bohemian Rhapsody" mit Rami Malek als Freddie Mercury



