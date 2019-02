Lilly Singh (30) gehört zu den ganz Großen: Mit über 14,5 Millionen Abonnenten hält sich die sympathische Kanadierin mit indischen Wurzeln bereits seit Jahren an der Spitze der YouTube-Charts. Auf ihrem Channel iiSuperwomanii lässt sie ihre Follower mit ziemlich viel Humor an ihrem Leben teilhaben. Doch jetzt überrascht die 30-Jährige mit einem eher ernsten Beitrag – in dem Posting outet sie sich als bisexuell!

Unter ihrem neuen Instagram-Posting zählt die YouTuberin neben ihrem Geschlecht und ihrem ethnischen Hintergrund noch ein drittes Wort auf – Bisexualität – und setzt neben alle drei Eigenschaften ein Häkchen. Damit eröffnet sie ihren Followern, sich zu Männern und auch zu Frauen hingezogen zu fühlen. Gleichzeitig möchte sie ihre Fans mit diesem Beitrag jedoch auch dazu ermutigen, offen zu sich selbst zu stehen. "In meinem Leben waren diese [drei Eigenschaften] zeitweilig Hindernisse. Aber jetzt nehme ich sie voll und ganz als meine Superkräfte an. Egal, wie viele Kästchen ihr ankreuzt, ich empfehle euch, dasselbe zu tun", schreibt sie weiter unter ihrem Post.

Mit diesen Neuigkeiten hatten viele ihrer Fans anscheinend nicht gerechnet. Total gerührt schreiben sie auf Twitter: "Lilly Singh hat sich als bi geoutet und das ist die beste Nachricht, um meine Woche zu starten" – oder: "Ich bin so stolz auf dich, dass du dich als bi geoutet hast... Das braucht viel Mut! Wir lieben dich."

Getty Images Lilly Singh bei den Grammy Awards 2019

Anzeige

Instagram / iisuperwomanii Lilly Singh, YouTube-Star

Anzeige

Getty Images Lilly Singh auf der "Jumanji"-Premiere 2017 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de