Lilly Singh (33) beunruhigt ihre Fans mit einem Video aus dem Krankenhausbett! Die kanadische YouTuberin kann sich zu den ganz großen Social-Media-Stars zählen. Allein auf Instagram folgen dem Comedystar satte elf Millionen Menschen – auf anderen Plattformen kommen noch mal einige mehr dazu. Ihre XXL-Community war jetzt aber ziemlich schockiert, als statt lustigem Content oder einem Fashionpost plötzlich ein Clip aus einer Klinik in Lillys Feed aufploppte. Die Dunkelhaarige musste in die Notaufnahme.

"Ich musste den Tag in der Notaufnahme verbringen, weil sich meine Eierstöcke erlaubt haben, auszurasten. Ich habe Zysten an beiden Eierstöcken", schrieb die Internetbekanntheit zu einem Instagram-Video, das sie mit Maske und an Geräte angeschlossen in einem Krankenhausbett zeigt. Trotz der besorgniserregenden Situation hat Lilly ihren Humor aber nicht verloren und kann über ihren aktuellen Zustand sogar Witze machen. "Lasst mich das verstehen: Ihr lasst mich schon einmal im Monat leiden und dann stecht ihr auch noch zwischen den Perioden auf mich ein?", kommentierte sie ihren Post in direkter Anrede an ihre Eierstöcke.

Aber wie geht es der 33-Jährigen aktuell? "Ich bin schwach, ich habe Schmerzen und ich bin müde – aber ich erwarte nichts mehr, als dass meine Organe ihr Bestes geben", schrieb sie und ließ sich auch dabei einen kleinen Scherz nicht nehmen. "Ich bin immerhin ihre Mutter", bezog sie sich auf ihre Organe.

Anzeige

Instagram / lilly Comedian Lilly Singh

Anzeige

Instagram / lilly YouTuberin Lilly Singh

Anzeige

Getty Images Comedian Lilly Singh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de