Sie scheint das Glück wieder gefunden zu haben! Ex-Sprintstar Katrin Krabbe musste in der Vergangenheit viel Leid ertragen. Vor vier Jahren nahm sich ihr Ehemann Michael Zimmermann das Leben und hinterließ neben ihr auch die gemeinsamen Söhne Bruno und Aaron. Doch die Leichtathletin gab nicht auf. Sie half ihren Kindern den Verlust zu bewältigen und kann mittlerweile auch selbst wieder nach vorne blicken. Das bestätigen nun auch die aktuellen News aus dem Leben der 49-Jährigen: Katrin ist wieder verliebt!

Der Glückliche an Katrins Seite ist der Chemnitzer Immobilienunternehmer Karsten Fluhr! Seit September vergangenen Jahres sind die beiden ein Paar. Der 50-Jährige erzählte jetzt sogar Bunte von ihrer ersten Begegnung bei einem Charity-Golfturnier: "Wir haben uns stundenlang intensiv unterhalten. Danach ist der Kontakt nie wieder abgerissen." Auch bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt im Rahmen der 14. Kinderlachen-Gala im Dezember 2018 in Dortmund wirkten die beiden sehr glücklich.

Karsten verrät auch, was ihn so an seiner neuen Partnerin fasziniert: "Katrin hat eine extrem geerdete und intensive menschliche Art." Auch wie sie ihren herben Schicksalsschlag gemeistert und ihren Söhnen in der Trauer geholfen habe, bewege ihn sehr.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Katrin Krabbe

Katrin Hauter / Actionpress Katrin Krabbe und Karsten Fluhr bei der 14. Kinderlachen-Gala in Dortmund, 2018

gbrci / Future Image Katrin Krabbe, 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de