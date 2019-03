Die Schauspiel-Welt hat einen schrecklichen Verlust zu vermelden: Katherine Helmond war seit über fünf Jahrzehnten erfolgreich im Film- und Fernsehgeschäft unterwegs. Von 1984 bis 1992 spielte sie die Mona Robinson in der Erfolgs-Sitcom "Wer ist hier der Boss" und ist auch noch heute für ihre Rolle weltweit bekannt. Jetzt ist die TV-Legende von uns gegangen: Mit 89 Jahren ist Katherine an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung gestorben!

Dies berichteten jetzt mehrere Medien, unter anderem Mirror. Demnach habe ein Sprecher der Schauspielerin den Tod bestätigt. Die Amerikanerin sei bereits am 23. Februar in ihrem Haus in Los Angeles verstorben. Zuletzt hatte Katherine mit Komplikationen ihrer Alzheimererkrankung zu kämpfen – die ihr letztendlich das Leben kosteten.

Die 89-Jährige hinterlässt ihren zweiten Ehemann David Christian und eine legendäre Schauspiel-Ära. "Ich hatte immer das Gefühl, ich würde beim Schauspiel so richtig aufblühen", erzählte Katherine in einem früheren Interview. Doch Kraft und Liebe habe ihr immer nur ihr Mann David gegeben.

Getty Images Katherine Helmond im November 1979

Getty Images Katherine Helmond bei einer Premiere im Juli 2002

Getty Images Katherine Helmond, Fernseh-Star



