Wiederholt sich hier ein tragisches Schicksal? Bergsteiger Tom Ballard (30) ist seit einigen Tagen mit seinem Begleiter Daniele Nardi in Pakistan am 8125 Meter hohen Nanga Parba, der auch in Bergsteiger-Kreisen "Todes-Berg" genannt wird, unterwegs. Am vergangenen Sonntag hat man dann aber urplötzlich die Spur der beiden Sportler verloren, obwohl sich Daniele noch abends bei seiner Frau meldete. Seitdem gelten der Brite und der Italiener als vermisst!

Dies berichtete erst vor Kurzem People. Wie sich herausstellte, könnte den 30-Jährigen dasselbe Schicksal wie seine Mutter, Alison Hargreaves, ereilen. Der Sportler ist ein ebenso passionierter Bergsteiger und teilt die Leidenschaft seiner 1995 verstorbenen Mama. Alison wollte damals Mount Godwin-Austen bezwingen, war aber während der Expedition gestorben. Nun wird Tom vermisst – nur 160 Kilometer von dem Berg entfernt, der einst seiner Mum das Leben kostete.

Das Suchen nach den zwei vermissten Sportlern gestaltet sich derweil aber schwierig. Wie Sky News darlegt, musste die Rettungsaktion aufgrund extremer Wetterbedingungen bereits mehrmals unterbrochen werden. Auch die Spannungen zwischen Pakistan und Indien erleichtern den Hilfs-Einsatz nicht. Am Donnerstag wurde dann bekannt, dass ein Helicoptereinsatz in diesem Gebiet veranlasst wurde.

Instagram / tom.ballard Tom Ballard, Bergsteiger

Anzeige

Instagram / tom.ballard Tom Ballard

Anzeige

Instagram / tom.ballard Tom Ballard, Extremsportler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de