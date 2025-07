Skating-Legende Tony Hawk ist glücklicher Opa

Tony Hawk (56) genießt derzeit sein privates Glück: Die Skateboard-Legende ist im vergangenen Jahr Großvater geworden! Das zeigt ein Schnappschuss auf Instagram. Sein Sohn Riley Hawk, der ebenfalls professioneller Skater ist, heiratete im Oktober 2023 Frances Bean, die Tochter der Musik-Ikone Kurt Cobain (✝27) und Musikerin Courtney Love (61). Am 17. September 2024 kam schließlich Rileys und Frances Sohn Ronin Walker Cobain Hawk zur Welt. Der kleine Junge verbindet damit zwei beeindruckende Familien.

Mit seiner Schwiegertochter versteht sich Tony bestens, wie er im Gespräch mit Bild erzählte. Auch die Zeit mit seinem Enkel genießt er in vollen Zügen. "Opa zu sein, ist das coolste Abenteuer, das ich jemals hatte", schwärmt er. Ronin durfte sogar schon erste Erfahrungen auf dem Skateboard sammeln, wenn auch nur spielerisch im Haus. Für die Zukunft möchte Tony jedoch keine Erwartungen an seinen Enkel knüpfen, sondern ihm die Freiheit schenken, seinen eigenen Weg zu finden: "Ich will nicht, dass er mit irgendeinem Druck aufwächst, irgendwer anderes zu sein als derjenige, der er sein möchte."

Seine Leidenschaft hat Tony Hawk dennoch an seine Familie weitergegeben. Alle seine Kinder, die inzwischen aus dem Haus sind, teilen die Begeisterung fürs Skaten. Doch das professionelle Training für seinen Enkel überlässt der Großvater seinem Sohn Riley. Tony selbst hat sich seine Karriere durch harte Arbeit und Durchhaltevermögen aufgebaut. "Auch etwas, das du liebst, kann hart sein", erklärt er, "aber es wird sich am Ende auszahlen." Neben all den Highlights seiner Karriere scheint jedoch nichts so erfüllend zu sein wie die Zeit mit seiner Familie.

Getty Images Tony Hawk beim Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Santa Monica

Getty Images Tony Hawks Sohn Riley

Getty Images Tony Hawk im Februar 2020 in Los Angeles

