Es gibt noch Hoffnung für Kylie Jenner (21) und ihre Familie! Bei den Kardashians läuft es in Liebesdingen aktuell nicht ganz so rund: Nachdem bekannt wurde, dass Tristan Thompson (27) seiner Khloe Kardashian (34) erneut untreu war, liegt die Beziehung auf Eis. Wenig später wurden Stimmen laut, die behaupteten, dass auch bei Kylie und ihrem Travis Scott (26) der Haussegen schief hängen soll. Die 21-Jährige soll demnach Beweise haben, dass auch ihr Partner fremdgegangen ist. Doch Fans von Stormis (1) Eltern können jetzt aufatmen: Ein Beziehungs-Aus bei der Unternehmerin und dem Rapper soll dennoch erst mal nicht zur Debatte stehen!

Das behauptete nun zumindest ein Insider gegenüber TMZ. Angeblich wolle die Vollblut-Mami ihre Familie nicht einfach auseinanderbrechen lassen und stattdessen versuchen, die Beziehung zu retten. Laut dem Nachrichtenportal haben sich Travis und sie am Mittwoch und Donnerstag zusammengesetzt, um die Sache zu verarbeiten. Die Make-up-Expertin sei zwar "extrem angepisst", versuche aber ihre Emotionen zu kontrollieren – vor allem für das Wohl der gemeinsamen Tochter.

Erst am Donnerstag hatte Travis einen Auftritt in Buffalo – angeblich wegen Krankheit – abgesagt, was Medien als Indiz dafür aufgegriffen haben, dass an den Zoff-Gerüchten tatsächlich etwas dran sein könnte. Seinen nächsten Gig am Samstag in New York im Madison Square Garden soll er aber laut der Quelle wieder wahrnehmen wollen.

Neilson Barnard/Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Anzeige

Facebook / Kylie Jenner Kylie Jenner und Travis Scott gemeinsam mit Tochter Stormi Webster im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei den Grammy Awards im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de