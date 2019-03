Trey Parker ist wieder solo! Der TV-Produzent, der unter anderem für seine Arbeit bei der US-amerikanischen Kult-Serie South Park bekannt ist, und seine zweite Frau Boogie gaben sich 2014 das Jawort. Damals waren sie bereits stolze Eltern einer gemeinsamen Tochter: Betty erblickte im Jahr 2013 das Licht der Welt. Doch fünf Jahre nach der Hochzeit ist nun alles aus: Der 49-Jährige soll die Scheidung wollen.

Wie TMZ berichtet, soll Parker am Dienstag in Los Angeles die Scheidungspapiere eingereicht haben. Bisher ist nicht bekannt, warum sich die beiden dazu entschieden haben, ihre Ehe zu beenden. Weder Trey noch Boogie äußerten sich zu dem vermeintlichen Liebes-Aus. Die Synchronsprecherin teilte am Montag noch einen kurzen Clip im Netz, der ihre sechsjährige Tochter auf einem Spielplatz zeigt. Das letzte gemeinsame Familienfoto postete Boogie im vergangenen Dezember.

Für Trey wäre es bereits die zweite Scheidung. 2006 heiratete er das japanische It-Girl Emma Sugiyama. Die Beziehung zerbrach allerdings schon nach zwei Jahren als Mann und Frau. Danach lernte er Boogie kennen. Sie war bei "South Park" jahrelang als Synchronsprecherin tätig.

Getty Images Boogie und Trey Parker mit ihrer Tochter Betty

Getty Images Boogie und Trey Parker bei den BAFTA Awards 2012 in Los Angeles

Getty Images Trey Parker und seine Ex-Frau Emma Sugiyama, April 2005

