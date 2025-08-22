Toxisch? Kevin Njie steht laut Sandra Janina auf Stress

Die Spannungen zwischen Kevin Njie (29) und Sandra Janina (25) bei Are You The One – Reality Stars in Love scheinen nicht abzureißen. In der Sendung hatte der ehemalige Sportler Sandra als zu langweilig bezeichnet und bemängelt, dass in ihrer Verbindung das gewisse Feuer fehle. Diese Äußerungen lässt die Blondine nicht unkommentiert und findet klare Worte. "Kevin braucht leider Stress und Drama, ich weiß nicht, warum das so ist, aber definitiv bin ich da die falsche Person für ihn", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit im Interview mit Promiflash.

Sandra, die sich selbst als harmonisch und ausgeglichen beschreibt, zeigt dabei kein Verständnis für Kevins Einstellung. Im Gespräch mit Promiflash betont sie, dass sie niemals Streit provoziere und mit sich selbst völlig im Reinen sei. Doch nach ihrer Einschätzung liege hier genau das Problem. "Manche Menschen sind in ihrem Leben nur toxische Beziehungen gewohnt und können mit Harmonie und Ruhe nicht umgehen", fügt sie hinzu.

Bereits zum Start der Show hatten Kevin und Sandra als potenzielles Perfect Match für Aufmerksamkeit gesorgt. Beim ersten gemeinsamen Pärchenspiel konnten sie sogar erfolgreich punkten und sich ein Date sichern. Doch je länger sie Zeit miteinander verbrachten, desto deutlicher wurden die Unterschiede in ihrer Auffassung von einer funktionierenden Beziehung. Während Sandra sich eine Partnerschaft ohne Drama wünscht, scheint Kevin eher Action und Konflikte zu benötigen.

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Kevin Njie und Sandra Janina

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin