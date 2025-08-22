Nach Trennung von Jax: Brittany Cartwright datet wieder

Brittany Cartwright (36) scheint nach schwierigen Zeiten ihr Glück wiedergefunden zu haben. Der Reality-TV-Star stellte bei einer Sommerparty in Los Angeles erstmals seinen neuen Partner vor. Brittanys Kollegin und Freundin Kristen Doute zeigte sich begeistert von dem Mann, dessen Name vorerst privat bleiben soll. "Er kommt sehr gut an", erzählte sie gegenüber People. Besonders erfreulich für Brittany: Ihr neuer Partner ist ebenfalls Vater, was vieles in ihrem Alltag erleichtert. Für Brittany, die mit ihrem Ex Jax Taylor (46) den vierjährigen Sohn Cruz hat, ist diese Verbindung ein Schritt in eine positive Richtung.

Die Trennung von Jax Taylor Anfang 2024 hatte Schlagzeilen gemacht. Brittany sprach offen darüber, dass sie die Beziehung aufgrund von Jax' Problemen mit Drogenmissbrauch und dessen aggressivem Verhalten beendet hatte. "Es wurde so schlimm, ich musste Cruz aus dem Haus bringen", hatte die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit im April berichtet. Nach der emotionalen Scheidung, die sie im August offiziell machte, beschloss die TV-Persönlichkeit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und nach vorne zu schauen.

Heute wirkt Brittany deutlich gelassener und entschlossener. Sie erklärte bei der Party, dass sie sich von der Dramatik der Vergangenheit gelöst habe und ihren neuen Lebensabschnitt genieße. Neben ihrer Rolle als Mutter möchte die 36-Jährige sich selbst wieder mehr in den Fokus rücken und einfach Spaß haben. "Ich will schöne Momente mit meinen Freunden und meinem Kind erleben und positive Dinge tun", betonte sie. Ob ihr Liebesglück mit dem neuen Mann an ihrer Seite halten wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, "Vanderpump Rules"-Stars

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor

Getty Images Brittany Cartwright bei den iHeartRadio Music Awards 2025