Erst wenige Tage ist es her, dass Lotte van der Zee an den Folgen eines Herzinfarktes in einer Münchener Klinik verstorben ist. Damit gehört die junge Frau zu den rund 300.000 Menschen, die in Deutschland jedes Jahr einen Herzinfarkt erleiden. Dabei muss dieser aber längst nicht immer tödlich enden. Insgesamt sterben nämlich nur rund 20 Prozent aller Betroffenen. Warum hat der Herzinfarkt dann aber ausgerechnet in Lottes Fall zum Tode geführt?

Im Gespräch mit Hollywood Life klärte der US-amerikanische Kardiologe Dr. Reed Wilson über die möglichen Hintergründe im Todesfall von Lotte van der Zee auf. Im konkreten Fall halte er es für wahrscheinlich, dass das Model – trotz ihres jungen Alters – durch genetische Veranlagung oder eine unerkannte Herzschwäche zur Risikogruppe gehört habe. Zusammenfassend erklärte der Spezialist, dass eine Anomalie des Herzens seit der Geburt vorhanden, oder aber im Laufe des Lebens durch bestimmte Viren oder auch Drogen erzeugt werden könne. Welche Faktoren haben ausgerechnet bei der jungen Lotte dazu geführt?

Bislang liegen keine besonders detaillierten Informationen zum Tod der 19-jährigen Holländerin vor. Bekannt ist lediglich, dass Lotte im Skiurlaub in Österreich einen Herzinfarkt erlitt und – zwei Wochen später – in einer Münchener Spezialklinik an multiplem Organversagen verstarb.

