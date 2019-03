Schreckliche Nachrichten von der holländischen Influencerin Lotte van der Zee! Die ehemalige "Miss Teen Universe" aus dem Jahr 2017 ist am vergangenen Mittwoch nach einem Herzstillstand verstorben – und das nur einen Tag vor ihrem 20. Geburtstag. Den schweren Infarkt hatte sie bereits am 20. Februar während eines Ski-Urlaubs in Österreich erlitten. Nach einer Wiederbelebung war Lotte in ein künstliches Koma versetzt worden. Nun hat das Herz der 19-Jährigen für immer aufgehört zu schlagen!

Ihre Eltern Bert van der Zee und Eugeniek van het Hul bestätigten den dramatischen Schicksalsschlag auf Lottes Instagram-Account. "Unsere Perle, unser Ein und Alles starb am Mittwochabend, 6. März um 22.47 Uhr. Es ist unglaublich surreal, dass unsere geliebte Lotte nicht mehr unter uns ist. Unsere Herzen sind gebrochen." Nachdem Lottes Herz bereits am 20. Februar in ihrem Hotelzimmer im österreichischen Westendorf stehen geblieben war, konnte ihre Mutter sie reanimieren. Daraufhin wurde die Blondine in einem nahe gelegenen Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt, um später in eine Spezialklinik nach München transportiert zu werden. Dort erlag sie einem multiplen Organversagen. Bert und Eugeniek hielten während dieser ganzen Zeit Lottes Fans via Social Media auf dem Laufenden.

Noch ist unklar, was genau zu Lottes plötzlichem Tod geführt hat. Ihre Eltern sind den knapp 157.000 Followern ihrer Tochter aber sehr dankbar für die lieben Worte, die sie in dieser schweren Zeit erreichen. "Wir wollen euch allen für den Support und die herzerwärmenden Nachrichten danken", fügten sie auf Instagram noch hinzu.

Instagram / lotte_zee Lotta van der Zee mit ihren Eltern Eugeniek und Bert

Instagram / lotte_zee Lotte van der Zee in der Schweiz

Instagram / lotte_zee Lotte van der Zee, holländisches Model



