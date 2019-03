Nicki Minaj (36) hat die Ruhe weg! Zurzeit befindet sich die Rapperin auf ihrer "The Nicki Wrld Tour". Doch schon ihr zweiter Gig in Bratislava, der slowakischen Hauptstadt, fiel ins Wasser. Ihre extravagante Bühnenshow mit besonderen Choreografien, provokanten Outfits und großen Lichtinstallationen scheint nicht für jede Konzerthalle geeignet zu sein. Jetzt musste die Sängerin bereits ihre zweite Show absagen. Dieses Mal traf es ihre französischen Fans in Bordeaux. Nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt, während sich schon einige Besucher in der Arkea Arena eingefunden hatten, wurde das Konzert abgeblasen – und Nicki rauchte erst einmal einen Joint!

"Leute, es ist nicht in meinem Interesse, Auftritte abzusagen, Geld zu verlieren und meine Fans zu verärgern. Ich liebe es, für meine Fans aufzutreten. Ich bin aufgeregter als ihr vor den Shows", gesteht Nicki in einem Video auf Instagram. Der Grund für die Konzertabsage seien laut der Rap-Queen erneute technische Probleme. Sowohl Bratislava als auch Bordeaux seien Städte, in denen sie zuvor noch nie gewesen sei. Besonders ärgerlich sei jedoch, dass sie dieses Mal erst drei Stunden vor dem Konzert von den Schwierigkeiten in Kenntnis gesetzt wurde. Doch bevor sie diese Worte an ihre Follower richtet, zeigt sich die Musikerin zunächst über zehn Sekunden lang beim Rauchen eines Joints. Ein absoluter Fail für einige Fans: "Nicht sehr intelligent, als eine so schöne Frau zu rauchen", kommentiert eine Userin den Clip.

Doch vielleicht wollte sich Nicki mit dem Joint einfach nur beruhigen: Immerhin schrien die Fans, die sich bereits im Stadion in Bordeaux befanden, als Protest lauthals den Namen ihrer Rivalin Cardi B (26). Die beiden Rapperinnen befinden sich im Streit, seitdem die "Anaconda"-Interpretin ihre Kollegin auf einer Fashion Show in New York mit einem Schuh beworfen hatte.

