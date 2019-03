Die schlechten Nachrichten für R. Kelly (52) reißen nicht ab! Der Musiker hat einen laufenden Prozess am Hals, in dem es unter anderem um den angeblichen Missbrauch von minderjährigen Frauen geht. Bereits vor Beginn der Verhandlungen Ende März häufen sich die Vorwürfe und belastenden Beweise gegen den R&B-Star. In den letzten Wochen sind sogar zwei Tapes aufgetaucht, die Kelly beim Sex mit einem Teenie zeigen sollen. Jetzt behauptet ein Mann, dass er ein drittes Sex-Video gefunden hat!

Der Finder des Tapes, Gary Dennis, hat keinerlei Verbindung zu R. Kelly, berichtet TMZ. Trotzdem soll er das Beweismaterial laut eigenen Angaben zwischen seinen VHS-Bändern gefunden haben. Gary könne sich nicht erklären, wie das Video in seinen Besitz gelangte. Der Film soll R. Kelly beim Sex mit scheinbar minderjährigen Mädchen zeigen und schätzungsweise in den 90er Jahren entstanden sein. Das Material soll mittlerweile den zuständigen Behörden vorliegen.

Das dritte Video reiht sich hinter eine Vielzahl von Beweisen und mutmaßlichen Opfern: Vor wenigen Tagen erst meldete sich eine neue Zeugin zu Wort, die den Missbrauch von zwei damals minderjährigen Jugendlichen bestätigen will.

Al Bello/Getty Images) R. Kelly, Musikstar

Rick Davis / Splash News R. Kelly, R&B-Star

Ethan Miller / Getty Images R. Kelly bei den Soul Train Music Awards 2015

