Diesen Satz wird sie nie vergessen! Im vergangenen Jahr musste Daniela Büchner (41) Abschied von ihrer großen Liebe Jens (✝49) nehmen. Der Ballermann-Star verstarb am 17. November völlig unerwartet an Lungenkrebs. Bis zuletzt war die Blondine im Krankenhaus bei ihrem Mann und wich ihm nicht von der Seite. Bevor er friedlich einschlief, richtete der Kult-Auswanderer emotionale Worte an seine Daniela.

In der RTL-Sendung Stern TV offenbarte die 41-Jährige jetzt, wie sie die letzten Momente mit dem Sänger erlebte: "Bevor er eingeschlafen ist, hat er gesagt: ‘Es wird alles gut, Schatz, ich liebe dich’". Nach seinem Tod ist für die Witwe nichts mehr so wie vorher. So verriet sie RTL-Moderatorin Nazan Eckes (42): "So, wie ich mit meinem Mann glücklich war, werde ich nie wieder glücklich. Diese alte Danni existiert nicht mehr. Sie ist mit ihm gegangen."

Fünf Monate nach Jens' Tod ist Daniela noch nicht bereit, sich von dessen persönlichen Sachen zu trennen. "Es hängen noch immer seine Hemden im Schlafzimmer, sein angebrochenes Duschgel ist noch da, in unserem Haus steht alles noch genau so, wie er es verlassen hat", sagte sie in dem TV-Interview.

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Büchner bei der "Goodbye Jens"-Benefizveranstaltung in Essen

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Persönlichkeit

Friedrich,Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

