Ihr Vater starb 2009: So erlebten es Danni Büchners Kinder

Daniela Büchner (47) hat in einem Promiflash-Interview darüber gesprochen, wie es ihren älteren drei Kindern mit dem Verlust ihres Vaters Yilmaz Karabas geht. Der Ex-Mann der Reality-TV-Darstellerin starb 2009 im Alter von nur 34 Jahren überraschend an einem plötzlichen Herzversagen. Daniela erzählt, dass der Schmerz über diesen Verlust für ihre Kinder Joelina (25), Jada (20) und Volkan bis heute spürbar ist. Besonders Joelina habe aufgrund ihres Alters damals intensivere Erinnerungen an Yilmaz, wie die fünffache Mama berichtet: "Sie erinnert sich oft an seine Energie, an die Musik im Auto, die er immer gehört hat." Dennoch ist sich die fünffache Mutter sicher, dass alle drei Kinder etwas von ihrem Vater in sich tragen. "Das merkt man", ergänzt sie.

In einer emotionalen Episode ihrer TV-Show reiste die Familie in die Türkei, um sich auf die Spuren von Yilmaz zu begeben. Diese Reise war für alle Beteiligten ein zutiefst berührendes Erlebnis. Daniela erklärte, dass ihre Kinder dabei besonders emotional waren und viele alte Erinnerungen hervorkamen. "Es war überwältigend. Ich habe meine Kinder selten so emotional erlebt – aber gleichzeitig auch so verbunden. Da kamen viele Erinnerungen hoch, schöne wie schmerzhafte", teilt sie gegenüber Promiflash. Die Orte, die sie besuchten, hatten für die Familie eine besondere Bedeutung und schufen eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und ihrer gemeinsamen Gegenwart.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Daniela im Gespräch mit Promiflash verraten, wie wichtig ihr diese Türkei-Reise war. Sie habe ihren Kindern zeigen wollen, wo sie gemeinsam mit Yilmaz gelebt hat. "Das war sehr emotional. Ich wollte meinen Großen die Orte zeigen, wo ich mit ihrem Vater, meinem ersten Mann, gelebt habe", betonte sie offen. Die Reality-TV-Darstellerin schilderte, wie die alten Erinnerungen an die Zeit mit Yilmaz in der Türkei wieder auflebten.

Das große Staffelfinale von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" diesen Donnerstag, 24. Juli 2025, ab 22:15 Uhr in Doppelfolge bei RTLZWEI und schon vorab bei RTL+ zu sehen!

RTL II Volkan, Jenna, Jada, Danni Büchner, Diego und Joelina, "Diese Büchners", 2025

Promiflash Joelina und Jada Karabas

