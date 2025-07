Bye, bye brünett: Danni Büchner wird wieder zur Blondine

Daniela Büchner (47), die bekannte Auswanderin und Reality-TV-Darstellerin, hat sich von ihren langen braunen Haaren verabschiedet und eine große Typveränderung gewagt. Auf Instagram nahm ihr Friseur Salvatore Vincenzo Brancato aus Köln die Fans mit in den Prozess: Die Extensions wurden entfernt, das Haar aufgehellt und zu einem frischen, schulterlangen Schnitt mit schrägem Pony gestylt. Die Wahl-Mallorquinerin, die sich seit Januar eher brünett zeigte, erstrahlt nun wieder in einem neuen, blonden Look, der bei ihren Anhängern für Begeisterung sorgt.

Die aufwendige Transformation, bei der mehrere Hände im Einsatz waren, dauerte einige Stunden. Neben der Umfärbung sparte der Friseur nicht an Pflegeprodukten, um das Haar glänzend und gesund wirken zu lassen. Erste Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Kommentatoren und prominente Freunde, darunter Gitta Saxx (59), lobten die Verwandlung überschwänglich: "Mega Look, und so gut erklärt! Steht dir super, die Länge." Dennoch deutete Daniela bereits an, dass die neuen, kürzeren Haare eine Übergangslösung seien – denn nach einer Erholungsphase für das Haar plant sie, ihre geliebten Extensions wieder einsetzen zu lassen.

Privat und beruflich sorgt Daniela immer wieder für Gesprächsstoff. Die fünffache Mutter lebt mit ihren Kindern auf Mallorca und ist einem Publikum vor allem durch ihre Teilnahme an Reality-Formaten bekannt. Während sie öffentlich gerne über ihren Alltag berichtet und auch ihre Fans in Entscheidungen wie dieses Umstyling einbezieht, ist ihr Liebesleben derzeit weniger harmonisch. Auf Dates zu gehen, bezeichnete sie vor Kurzem als Herausforderung. Dennoch nimmt sie das mit Humor, denn ihr Fokus liegt derzeit wohl mehr auf ihrer Familie und ihrem eigenen Wohlbefinden – ganz in ihrem neuen, strahlenden Auftreten.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Persönlichkeit

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Juni 2025