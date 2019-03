Er steht vor der wohl härtesten Prüfung seines Lebens! Tom Schwarz (24) ist derzeit einer der ambitioniertesten Profi-Boxer Deutschlands. Der Ex von Sängerin Annemarie Eilfeld (28) kann mittlerweile 24 Profi-Kämpfe vorweisen, die er allesamt gewonnen hat. In diesem Jahr möchte er seinen atemberaubenden Siegeszug weiter ausbauen. Am 15. Juni steigt Tom in Las Vegas gegen den Klitschko-Bezwinger Tyson Fury (30) in den Ring!

Im Gespräch mit dem MDR verkündet der Schwergewichtsboxer seine Vorfreude auf den Kampf: "Das ist die größte Chance meines Lebens. Ich werde alles dafür geben, um zu gewinnen." Tom erwarte zwar ein faires Duell, vor der Begegnung rechne der Hallenser allerdings mit einer medialen Schlacht. "Tyson ist der auffälligste Boxer und er macht ein Riesen-Spektakel", erklärt Toms Promoter Ulf Steinforth. Deshalb lege er seinem Schützling nahe, in seinem Team und seinem Umfeld Halt zu suchen.

Kraft könnte der 24-Jährige auch bei seiner Freundin Tessa finden. Auf seinem Instagram-Profil postet er regelmäßig gemeinsame Turtel-Pics. In der Liebe lief es für den Muskelprotz allerdings nicht immer so rund: Als nach einem erfolgreichen Kampf im Jahr 2015 Knutsch-Fotos mit einer anderen Frau veröffentlicht worden waren, gab ihm die ehemalige DSDS-Kandidatin Annermarie den Laufpass.

