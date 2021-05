Tom Schwarz (26) gibt weiterhin Vollgas auf der schiefen Bahn. Früher machte der Boxer mit seinen Profikämpfen und seiner Beziehung zu DSDS-Star Annemarie Eilfeld (31) Schlagzeilen. Heute sind es eher Gerichtsverfahren, die ihm zu zweifelhaftem Ruhm verhelfen. Nachdem er im November angeklagt worden war, weil er seine Ex verprügelt haben soll, hat er nun erneut Ärger am Hals – und zwar wegen Beamtenbeleidigung!

Laut Bild ereignete sich der Vorfall in Magdeburg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Tom soll den Polizisten gegenüber direkt ausfallend geworden sein und obendrein noch eine beleidigende Geste mit seiner Hand gemacht haben. Der Sportler selbst wollte sich auf Anfrage nicht zu der Tat äußern. Zunächst soll er Einspruch eingelegt haben, kurz vor Verhandlungsbeginn habe er die Geldstrafe über 2.000 Euro dann aber doch akzeptiert.

Wie der Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung für Tom ausgeht, bleibt abzuwarten. Erst am 9. November wird er sich in Burg vor Gericht den schweren Vorwürfen seiner Ex Tessa stellen müssen. Die behauptet, dass der Boxer ihr dreifach den Kiefer gebrochen habe.

