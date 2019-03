Wenn ihre Dschungel-Kollegen geahnt hätten, wie Doreen Dietel (44) kocht, wäre die Bewertung vielleicht etwas anders ausgefallen! Heute treffen sich die Schauspielerin, Domenico De Cicco (36), Sandra Kiriasis (44) und Chris Töpperwien (45), um füreinander beim "Perfekten Dschungel Dinner" zu kochen. Den Anfang machte direkt die 44-Jährige in ihrem Café Dürnbecker – und die Wirtin hatte keine Berührungsängste bei der Zubereitung der Speisen: Das Netz zeigt sich darüber entsetzt, die Gäste begeistert!

Die Limetten für Doreens Rote-Beete-Carpaccio presste die Wirtin mit den Zähnen aus, einige Zutaten richtete sie mit den Händen auf den Tellern an – ein absolutes No-Go, wie auf Twitter heiß diskutiert wurde: "Das ist so widerlich, ich finde keine Worte" und "Ih, kennt sie sowas wie Besteck? Mit den Händen und Zähnen – ekelhaft!", urteilten die User angeekelt. Weitere Zuschauer hofften gar, dass das Gesundheitsamt mal in ihrer Wirtschaft am Tegernsee vorbeischauen würde.

Ganz anderer Meinung waren dagegen die hungrigen Ex-Dschungel-Stars! Sie ließen sich die üppigen Speisen schmecken. Besonders der krönende Abschluss, ein Kaiserschmarren, bescherte Doreen jede Menge Punkte: Mit insgesamt 28 von möglichen 30 Zählern legt sie ordentlich vor.

