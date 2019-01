Sie waren rund zwei Wochen auf Entzug – der Heißhunger will nun endlich gestillt werden! Die am Samstag gekrönte Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und ihr wildes Volk bekamen im australischen Busch fast ausschließlich Mini-Portionen Reis und Bohnen zwischen die Beißerchen und sogar Pfeffer war in der Freiluft-WG ein absolutes Highlight. Kein Wunder also, dass den Promis nach ihrem Aufenthalt im Dschungelcamp so richtig das Wasser im Mund zusammen läuft!

Bei der Siegerin sind es Küchlein, Eis und Desserts, die in ihrer Instagram-Story ihr Herz erwärmen. Auch Doreen Dietel (44) hat es nach ihrem Abflug auf Nahrung abgesehen: Die Schauspielerin stürzt sich auf das üppige Buffet der Business-Class – der erste Gang: ein Curry. "Ich werde wohl nie wieder so fliegen. DAS kannst du hier alles essen, essen, essen, essen, essen, weiter essen", freut sie sich ebenfalls auf der Plattform.

So ein Festmahl will natürlich mit einem passenden Getränk heruntergespült werden: zum Beispiel mit Bier und Wein. Bei Sibylle Rauch (58) geht ein kühles Gläschen Cognac auch noch rein. Sandra Kiriasis (44) beweist: Alles, so leider auch das Dschungelcamp, hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei – und in die beißt sie vor der Kamera!

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdeckis Instagram-Story auf dem Rückflug nach Deutschland

Instagram / doreen_dietel Doreen Dietels Instagram-Story

Instagram / doreen_dietel Sibylle Rauch in Doreen Dietels Instagram-Story

