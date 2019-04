Die Filmwelt hat einen schweren Verlust zu verkraften: Tania Mallet (✝77) ist am Samstag verstorben! Die britische Schönheit hatte sich in den 60er-Jahren nicht nur einen Namen als erfolgreiches Model gemacht, sondern dürfte eingefleischten James Bond-Fans auch durch ihre Rolle als Bond-Girl bekannt sein. Als Tilly Masterson spielte sich Tania an der Seite von Hollywood-Hero Sean Connery (88) im Streifen "Goldfinger" aus dem Jahr 1964 in die Herzen der Zuschauer – die müssen jetzt stark sein.

Die Nachricht über ihren Tod wurde auf dem offiziellen "James Bond"-Twitter-Account verkündet. "Wir bedauern zutiefst, dass Tania Mallet, die in 'Goldfinger' die Tilly Masterson spielte, nicht mehr unter uns ist", hieß es. "Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei ihrer Familie und ihren Freunden", lauteten die Zeilen weiter. Über die genaue Todesursache ist bislang noch nichts bekannt.

Zu ihren Lebzeiten hatte die hübsche Tilly-Darstellerin immer wieder beteuert, dass die Dreharbeiten für sie zwar eine unglaubliche Erfahrung gewesen seien, sie die das Modeln aber immer bevorzugt habe. "Ich fühle mich einfach sehr viel wohler in einem kleinen Fotostudio – denn da sind nur der Fotograf und sein Assistent um mich herum", zitierte sie Daily Mail.

UPPA/face to face/ActionPress Tania Mallet, ehemaliges Bond-Girl

UPPA/face to face/ActionPress Tania Mallet im Juni 2006

Getty Images Tania Mallet im November 1964



