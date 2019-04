Berlins Eisbär-Baby ist getauft – und hört auf den Namen Hertha! Anfang Dezember kam der süße Vierbeiner im Tierpark der Hauptstadt auf die Welt. Nachdem Bären-Mama Tonja und ihr Mädchen die ersten Wochen noch vor neugierigen Blicken geschützt verbracht hatten, erfreute das Duo Mitte März erstmals die Besucher. Nun wurde endlich bekannt gegeben, dass der flauschige Wonneproppen nach dem Fußballverein Hertha BSC benannt wurde!

Den Vorschlag hatte der Bundesliga-Club im Februar auf Twitter gemacht und sich zugleich als Pate angeboten. Am Dienstag verkündete der Verein auf seinem Profil dann stolz: "In Berlin kannst du alles sein. Auch... ein Eisbär namens Hertha. Berlin hat einen neuen Liebling und wir haben die Patenschaft übernommen." Danach teilten die Herthaner noch einen Clip, in dem ihr tierisches Patenkind eifrig einem blauen Ball hinterherjagt – was für ein goldiger Anblick!

Insgesamt seien mehr als 5.300 Namensvorschläge für den kleinen Herzensbrecher auf vier Pfoten eingegangen. Dabei hatte es laut BZ gar keinen offiziellen Aufruf gegeben, wie es vor zwei Jahren beim inzwischen verstorbenen Eisbären Fritz geschehen war. Wer die kleine Hertha live sehen möchte, hat seit knapp zwei Wochen die Chance, sie auf der Außenanlage zu beobachten – wenn sie sich nicht gerade mit ihrer Mama zum Ausruhen zurückzieht.

Getty Images Eisbär-Baby Hertha und Mama Tonja im Berliner Tierpark

Anzeige

Getty Images Eisbärmädchen Hertha im März 2019

Anzeige

Getty Images Eisbär Tonja und Baby Hertha im Berliner Tierpark

Anzeige

Getty Images Eisbär Hertha Mitte März 2019 im Berliner Tierpark

Wie gefällt euch der Name Hertha? Eine tolle Wahl! Gar nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de