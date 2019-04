Während ihre Schwester Mel B. (43) mit Sex-Stories für Aufsehen sorgt, freut sich Danielle Brown (38) über Baby-News: Vor zwei Jahren trennte sich die Schauspielerin von ihrem Mann Stephen Belafonte (43) – ihr neuer Freund Ty Maynard ist nun offenbar endlich der Partner fürs Leben. Das Paar erwartet derzeit seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs: Dani ist bereits im fünften Monat schwanger – und das Baby ist ein absolutes Wunschkind!

In einem Interview mit New! Magazine plauderte die Schwester von Spice Girl Mel jetzt aus: "Wir wollten das schon eine Weile, aber es hat länger gedauert, als wir erwartet hatten." Sechs Monate lang hätten sie und Ty es versucht. Und als sie schließlich ungeduldig wurden, legten sie sich erst einmal einen Welpen zu. Umso überraschter sei sie gewesen, endlich einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen zu halten. "Eines Morgens fühlte ich mich krank, also machte ich einen Test – na gut, ich machte etwa fünf Tests – und dann stand fest: 'Ich bin schwanger'", erzählte Dani.

Dass Danielle und ihr Freund die Schwangerschaft jetzt erst öffentlich machten, hat einen traurigen Hintergrund: In der Vergangenheit erlitt die 38-Jährige zwei Fehlgeburten im ersten Schwangerschafts-Trimester. Aus ihrer Ehe mit Stephen hat Danielle bereits zwei Kinder – für Ty ist es der erste Nachwuchs.

Tom Vickers / Splash News Sängerin Mel B. mit Schwester Danielle Brown

Instagram / missdaniellebrown Ty Maynard und Danielle Brown

Instagram / missdaniellebrown Danielle Brown mit ihrem Sohn

