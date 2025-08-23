Millie Bobby Brown rockt "Mutter"-Look mit neuem Baby

Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) sind überglücklich: Die Schauspielerin und der Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (63) haben ihr erstes Kind adoptiert. Nachdem die beiden die Adoption in diesem Sommer zunächst geheim gehalten hatten, soll es nun jeder wissen – daher greift Millie zu einem besonderen modischen Statement. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen das Paar bei einem familientauglichen Spaziergang durch East Hampton. Dabei präsentiert sich die frischgebackene Mama stolz in einem pastellfarbenen Sweatshirt mit der Aufschrift "Mutter", während Jake den Kinderwagen lächelnd durch die Straßen schiebt.

Das Paar gab die frohe Neuigkeit erst gestern in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt. "Diesen Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir freuen uns riesig auf dieses schöne, neue Kapitel", schrieben die beiden. Der Beitrag hat mittlerweile mehr als 2,6 Millionen Likes gesammelt. Auf der sozialen Plattform regnet es zudem Lob für das Engagement der neuen Eltern. "Was für ein Vorbild", lobt ein User, ein anderer findet: "Danke für das gute Beispiel, das ihr mit der Entscheidung, zu adoptieren, der Welt gebt!"

In ihrem Beitrag auf Instagram betonten Millie und Jake zudem, wie wichtig ihnen Ruhe und Privatsphäre in diesen besonderen Zeiten sind. Mit Informationen wie dem Namen der Kleinen oder gar Fotos hielten sie sich daher bislang zurück. Doch ein Detail blieb vor den neugierigen Fans der Stranger Things-Darstellerin nicht versteckt: Auf einem Foto zeigte sich Millie mit einer neuen Handyhülle, auf der die Buchstaben RWB in roter Farbe leuchten – etwa die Initialen des neuen Babys? Bislang hat sie sich zu den Spekulationen noch nicht gemeldet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025