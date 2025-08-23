TV-Tipp für "Wednesday"-Fans: Dieser Film ist ein Must-See

Fans der Netflix-Serie "Wednesday" haben seit dem Start der neuen Staffel gespannt mitgefiebert. Wednesday Addams, gespielt von Jenna Ortega (22), sieht sich dabei einer ganzen Reihe von Herausforderungen gegenüber, als sie erneut die düsteren Hallen der Nevermore Academy betritt. Besonders ein Element aus den neuen Folgen sticht jedoch hervor: Ein gemeinsamer Ausflug ins Camp Jericho bringt nicht nur unerwartete Gefahren mit sich, sondern sorgt zugleich für nostalgische Momente – mit klaren Parallelen zur Kultkomödie "Die Addams Family in verrückter Tradition" aus dem Jahr 1993.

Im Film von Barry Sonnenfeld (72), der von vielen Fans als der bessere der beiden ursprünglichen Addams-Family-Streifen gilt, verschlägt es Wednesday und ihren Bruder Pugsley ins Camp Chippewa – ein strahlend fröhliches Ferienlager, das so gar nicht zu ihrem düsteren Weltbild passt. Zwischen endlosen Gemeinschaftsaktivitäten und übermäßig gut gelaunten Betreuern entfaltet sich der schwarze Humor des Films, als die Geschwister auf ihre ganz eigene Weise rebellieren. Gerade die starken Kontraste zwischen Gothic-Elementen und überdrehtem Frohsinn machen den Aufenthalt im Sommercamp zu einem echten Highlight, das für zahlreiche Lacher sorgt.

Für Fans von schwarzem Humor und den Abenteuern der Addams Family ist "Die Addams Family in verrückter Tradition" ein absolutes Muss. Wer bereits Wednesdays bissige Bemerkungen und unkonventionelle Aktionen liebt, wird auch hier voll auf seine Kosten kommen. Der Film ist derzeit auf Netflix und Paramount+ verfügbar und kann zudem bei Anbietern wie Amazon ausgeliehen werden. Die düster-skurrilen Erlebnisse von Wednesday und ihrer Familie eignen sich perfekt, um die Wartezeit auf die neuen Folgen von "Wednesday" Staffel 2 zu überbrücken – oder einfach für einen humorvollen Filmabend voller Addams-Charme.

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Imago Jenna Ortega, "Wednesday 2" Premiere, 2025

Helen Sloan / Netflix Jenna Ortega und Co., "Wednesday"-Cast