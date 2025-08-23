Produktion verteidigt umstrittenes "And Just Like That"-Ende

Das Finale der Serie And Just Like That, das am 14. August ausgestrahlt wurde, sorgt für Diskussionen unter den Fans. Im Mittelpunkt steht Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker (60), die sich im letzten Kapitel der Geschichte bewusst für ein Leben ohne Partner entschieden hat. Für die Zuschauer, die sie als Teil einer Clique eng verbundener Freundinnen kennen und lieben gelernt haben, war dies ein unerwarteter und polarisierender Abschluss. Die Produzenten Julie Rottenberg und Elisa Zuritsky verteidigen die Entscheidung gegenüber TVLine jedoch vehement und bezeichnen sie als passend und authentisch für Carries Entwicklung.

Laut Elisa habe Carrie ihre Trauer über den Verlust ihres Mannes bewältigt und sei bereit, ihr Leben unabhängig fortzusetzen. "Es ist kein tragisches Ende. Sie hat ein erfülltes Leben, starke Freundschaften und findet Zufriedenheit in ihrer eigenen Gesellschaft", erklärte Elisa. Kritiker bemängeln jedoch, dass die ikonischen Freundschaftsmomente zwischen Carrie, Charlotte und Miranda, die die Serie einst prägten, im Finale fehlten. Julie betonte, dass die Bindungen zwischen den Freundinnen jedoch beständig und tief bleiben, auch wenn sie in der Szene nicht zusammen zu sehen waren.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Sarah anlässlich einer Veranstaltung in den Hamptons über das Serienfinale gesprochen und ihre Gefühle zum Abschied ausführlich geschildert. "Es gibt einen Unterschied zwischen 'Auf Wiedersehen' und 'Lebewohl'", betonte die Schauspielerin laut People im Gespräch mit Evan Ross Katz. Sie stellte klar: Für sie bedeute das Staffelende eher ein vorübergehendes Abschiednehmen als ein endgültiges Aus. Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr ließ Sarah alle Optionen offen. "Wer weiß?", sagte sie vielsagend und deutete damit an, dass das letzte Kapitel für Carrie vielleicht noch nicht geschrieben ist.

IMAGO / ZUMA Press Der Cast von "And And Just Like That"

IMAGO / Picturelux Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in "And Just Like That"

IMAGO / Picturelux Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in "And Just Like That", Staffel 2