Oha: Peter Dinklage verteidigt das "Game of Thrones"-Finale

Peter Dinklage (56), bekannt als Tyrion Lannister in der gefeierten Serie Game of Thrones, hat gegenüber Independent erklärt, warum er die Kritik am umstrittenen Serienfinale nicht teilt. Der Ärger vieler Fans sei für ihn leicht nachvollziehbar: "Die Leute waren nur sauer, weil niemand wollte, dass es vorbei ist." Vor allem die Entwicklung der Figur Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke (38), hätte jedoch niemanden überraschen dürfen. "Wenn ihr aufgepasst habt, waren die Anzeichen da. Wir haben euch gesagt, nennt euren Hund nicht Khaleesi", betonte der Schauspieler und spielte damit auf Daenerys' radikale Wendung an, die viele Zuschauer schockiert hatte.

Das Serienfinale, das vor gut sechs Jahren ausgestrahlt wurde, gilt bis heute als kontrovers – vor allem wegen des plötzlichen Tempos in den letzten Staffeln. Viele Fans kritisierten, dass zentrale Handlungsstränge zu hastig abgewickelt wurden, während die frühen Staffeln noch viel Raum für Weltenbau und Charakterentwicklung boten. Dinklage sah darin jedoch kein Problem. Stattdessen betonte er, dass die Richtung der Geschichte schon lange angelegt war. Daenerys' dunkle Seite sei nicht überraschend aufgetaucht, sondern habe sich bereits in früheren Entscheidungen abgezeichnet – etwa in der Zerstörung ganzer Städte, die ihren Machtaufstieg begleiteten und zugleich erschütternde Verluste hinterließen.

Abseits der Debatten um das Finale bleibt "Game of Thrones" für Peter Dinklage eine der prägendsten Rollen seiner Karriere. Der Schauspieler, bekannt für seinen Humor und seine scharfsinnigen Analysen, verkörperte mit Tyrion eine Figur, die von vielen Fans geliebt wurde. Während das Serienfinale noch heute bei WOW abrufbar ist, entführt das Prequel House of the Dragon inzwischen eine neue Generation von Zuschauern in die Welt von Westeros. Trotz aller Kontroversen ist der Einfluss von "Game of Thrones" auf die Popkultur unbestreitbar – und vielleicht blickt auch Peter selbst hin und wieder mit einem Lächeln darauf zurück.

Getty Images Peter Dinklage bei der UK-Premiere von "Cyrano"

Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Peter Dinklage, Schauspieler

