"Sommer ihres Lebens": Jennifer Lopez genießt Single-Dasein

Jennifer Lopez (56) hat offenbar den Sommer ihres Lebens erlebt! Ein Jahr nach der endgültigen Scheidung von Ben Affleck (53) scheint es der Sängerin und Schauspielerin besser denn je zu gehen. Mit ihrer "Up All Night Tour" reiste sie in den vergangenen Monaten durch Europa und Asien und begeisterte ihre Fans in ausverkauften Arenen. Ein Insider berichtet jetzt laut dem People-Magazin, dass die Musikerin besonders die Nähe zum Publikum genossen habe und ihre Leidenschaft fürs Performen voll auslebte: "Sie hat genau das getan, was sie liebt: auftreten und mit ihrem Publikum connecten."

Doch nicht nur auf der Bühne läuft es für die zweifache Mutter rund, auch im Filmgeschäft kann sie Erfolge verbuchen. Anfang des Jahres wurde J.Lo bei den Variety Creative Impact Awards für ihre Rolle im Wrestling-Biopic "Unstoppable" ausgezeichnet. Beim Sundance Film Festival feierte zudem das Filmmusical "Kiss of the Spider Woman" Premiere, in dem sie an der Seite von Diego Luna (45) zu sehen ist. Und weitere Projekte warten bereits: Unter der Regie von Robert Zemeckis (73) dreht sie ab September das spannende Drama "The Last Mrs. Parrish" und steht gleichzeitig für Netflix in der romantischen Komödie "Office Romance" vor der Kamera.

Die vergangenen Monate markieren eine neue Phase in Jennifers Leben. Wie Insider damals gegenüber Page Six berichteten, soll sie nach der Scheidung von Ben Affleck sehr "traurig und enttäuscht" gewesen sein. Ihr erfolgreicher Sommer hat der 56-Jährigen aber offensichtlich geholfen, wieder nach vorne zu blicken. Sie konzentriert sich nun auf das, was ihr Freude bereitet – und zeigt mit ihrer positiven Energie, wie man nach schweren Zeiten wieder glücklich durchs Leben gehen kann.

Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival

Jennifer Lopez, August 2025

Jennifer Lopez zeigt sich ungeschminkt

