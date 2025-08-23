Keine Influencerin? Chethrin Schulze will "normalen" Job

Chethrin Schulze (33) hat in einer Instagram-Fragerunde überraschend offen über ihre Arbeit als Influencerin gesprochen. Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin räumte ein, dass Social Media nie ihr Traumberuf gewesen sei. "Ich wollte nie Influencerin sein, mein Ding war das TV, das sich ja leider in eine sehr schwierige Richtung entwickelt hat", erklärte sie. Obwohl sie nach wie vor gut gebucht ist, möchte die Content Creatorin ein neues Kapitel aufschlagen. Sie will Social Media in Zukunft nur noch nebenbei betreiben und stattdessen in einen normalen Job zurückkehren. Besonders wichtig ist ihr dabei, ihre Familie aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, da sie "sehr viel Wert" auf deren Privatsphäre lege.

Trotz des geplanten Rückzugs von Social Media hat Chethrin klare Vorstellungen für ihre berufliche Zukunft. In derselben Fragerunde gab sie zu, dass sie von einer eigenen Marke träumt. Details ließ sie aber vorerst offen. Eine weitere große Vision hat die Reality-TV-Bekanntheit ebenfalls: ein eigenes Haus in Spanien. Mit diesen langfristigen Zielen im Kopf zeigt sich Chethrin ambitioniert, ohne jedoch in Details zu gehen. "Alles andere ergibt sich von allein", antwortete sie optimistisch auf die Frage eines Fans nach weiteren Lebensplänen.

Bereits vor drei Wochen sprach Chethrin in einer weiteren Instagram-Fragerunde Klartext zu einem besonders heiklen Thema: Ob sie sich vorstellen könne, als Erotikmodel auf einer Plattform wie OnlyFans durchzustarten. Die Influencerin lehnte das für sich entschieden ab. "Nein", antwortete sie offen und betonte zugleich: "Aber ich verurteile niemanden dafür." Anderen Frauen, die mit Inhalten auf solchen Plattformen erfolgreich werden, gönnte sie ausdrücklich ihren Erfolg.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

