Seit dem 9. Juli darf sich Sängerin Mel B. (44) über Familienzuwachs freuen! Ihre Schwester Danielle Brown brachte an diesem Tag ihr drittes Kind zur Welt – eine Tochter! Die anderen beiden Kinder der Schauspielerin kennt Mel nicht von Geburt an, denn die beiden Schwestern hatten 10 Jahre lang ein schwieriges Verhältnis – aufgrund der missbrauchenden Beziehung des Spice Girls mit Stephen Belafonte (44). Jetzt lobte Mel die Mama-Qualitäten ihrer Sis!

Auf Instagram kommentierte der Popstar einen süßen Baby-Schnappschuss ihrer Schwester. "Ich freue mich so, dass sie hier ist. Juhu, du bist die beste Mom aller Zeiten", schwärmt Mel in den höchsten Tönen. Das Frischgeborene schlummert auf der Aufnahme friedlich und ist in eine graue Babydecke eingehüllt. Auf dem Kopf trägt die Kleine eine grau-weiß gestreifte Baumwollmütze.

Danielle selbst schwebt offenbar im absoluten Babyglück! In der Bildunterschrift gab die Schauspielerin nicht nur Preis, wann ihre Prinzessin auf die Welt kam, sondern auch, dass ihr kleiner Liebling bislang noch keinen Namen hat. "Wir alle lieben unser gesundes Baby so sehr", äußerte sich die Dreifach-Mama außerdem superhappy.

Instagram / missdaniellebrown Danielle Browns Tochter im Juli 2019

Anzeige

Instagram / officialmelb Mel B. im Juni 2019

Anzeige

Instagram / missdaniellebrown Mel B., Gloria Estefan und Danielle Brown im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de