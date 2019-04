Im TV suchte sie die große Liebe vergebens – doch jetzt schwelgt sie im absoluten Glück! 2017 hatte Cobie Frost an der australischen Version von Der Bachelor teilgenommen, doch zwischen Rosenkavalier Matty Johnson und ihr wollte es damals nicht so recht knistern. Ein Jahr später lernte die Reality-Darstellerin Chris Whearty kennen. Im vergangenen September verlobten sich die beiden, nur einen Monat später krönten Schwanger-News ihr Liebesglück. Nun hat ihr erstes gemeinsames Kind endlich das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram postete Cobie zwei Fotos von ihrer kleinen Familie und verkündete stolz: "Vor einer Woche um 15:20 Uhr kam dieses kleine Wunder in unser Leben [...]. Tut mir leid, dass ich die Nachricht nicht früher geteilt habe, aber ich war so in Ehrfurcht vor diesem kleinen Mann und im Moment ist nichts anderes wichtiger." Sie freue sich auf das neue Kapitel in ihrem Leben. "2019, du hast dich selbst übertroffen", schrieb die Influencerin überwältigt und verriet noch, dass der kleine Mann Hunter heißt.

In dem Beitrag bedankte sich die 31-Jährige nicht nur bei ihren Fans für die zahlreiche Unterstützung, sondern auch bei den Hebammen, die ihr während der Geburt zur Seite standen. "Ich bin so gesegnet und dankbar", heißt es in ihrem Post.

Instagram / littlemissfrost Chris Whearty und Cobie Frost mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / littlemissfrost Cobie Frosts Sohn Hunter

Anzeige

Instagram / littlemissfrost Chris Whearty und Cobie Frost, 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Cobie nach ihrer Bachelor-Teilnahme so schnell eine Familie gründen würde? Absolut, sie ist eben ein Familienmensch. Nee, ich bin schon überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de