So süß ehrt Helen Mirrens Familie ihren Stiefsohn Rio (†51)

Rio Hackfords (†51) Tod war ein einschneidender Moment im Leben seines Vaters Taylor Hackford und seiner Stiefmutter Helen Mirren (80). Die berühmte Familie hält bis heute an einer besonderen Tradition fest, um das Andenken an den "Mandalorian"-Darsteller aufrechtzuerhalten. "Er liebte das Meer. Er liebte es, ins Meer zu gehen, in den Pazifik hier in Los Angeles. Also gehen wir ans Meer, und die Männer in der Familie springen hinein, um ihm zu gedenken", verriet die Schauspielerin im People-Interview. Außerdem habe sie ein Foto von Rio als Hintergrundbild auf ihrem Handy eingestellt: "So sehe ich sein Gesicht jeden Tag, die ganze Zeit."

Rio starb vor drei Jahren an einem Aderhautmelanom, einer seltenen und sehr aggressiven Form von Krebs. Seitdem nutzt Helen ihre Prominenz, um auf diese Erkrankung aufmerksam zu machen. "Rio hatte seit 10 Jahren keine Augenuntersuchung mehr machen lassen, weil sich sein Sehvermögen nicht verändert hatte", berichtete die "Die Frau in Gold"-Darstellerin dem Magazin und fügte hinzu: "Hätte er seine Augen untersuchen lassen, hätte man es frühzeitig entdeckt."

Helen hat in ihrer langen Karriere in Hollywood schon einiges erlebt. Sie ist Preisträgerin eines Oscars, dreier Golden Globe Awards und besitzt vier Emmy Awards. Auch mit 80 Jahren gehört die US-Amerikanerin noch zur absoluten A-Klasse der Leinwandgrößen und begeistert Stars wie 50 Cent (50) mit ihrem Aussehen. Für Letzteres hat sie Ende Juni ihr Geheimnis verraten. "Nicht rauchen – das ist die erste Regel. Und zweitens sollte man alles ausprobieren, aber nie übertreiben", plauderte sie im Gespräch mit Mirror aus.

Getty Images Rio Hackford und Helen Mirren, Oktober 2015

Getty Images Taylor Hackford, Helen Mirren, Rio Hackford und Alex Hackford

